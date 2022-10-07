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10 минут назад

Соратников бежавшего в Россию украинского депутата поймали на наркотиках

Lenta.ru

На Украине поймали на наркотиках соратников бежавшего в Россию депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Соратников бежавшего в Россию украинского депутата поймали на наркотиках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала членов организации «Патриоты за жизнь», которой руководил экс-депутат Кива. По данным ведомства, им вручили подозрение в незаконном производстве, изготовлении, приобретении и сбыте наркотических средств.

Уточняется, что в группировке состояли 12 человек, которые должны были «оказывать оккупационным силам поддержку в случае захвата Киева». В ведомстве также заявили, что задержанные занимались «провокациями» на массовых мероприятиях и обеспечивали «физическую поддержку».

Происшествия,Илья Кива,Верховная Рада,СБУ,
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