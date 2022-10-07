Появились подробности взрыва беспилотника на территории воинской части России

Взрыв беспилотника над взлетно-посадочной полосой (ВПП) воинской части в Калужской области — это диверсия. Подробности инцидента в пятницу, 7 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

Летательный аппарат со снарядом для гранатомета запустили утром 7 октября недалеко от самой части. По данным канала, с территории Украины в Россию он не влетал.

Целью было уничтожить ВПП рядом с аэродромом Шайковка. Полоса была повреждена, но ее уже отремонтировали.