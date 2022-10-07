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34 минуты назад

На территории российской воинской части взорвался неизвестный беспилотник

Lenta.ruиещё 1

В Калужской области на территорию воинской части залетел неизвестный беспилотник, после чего он, по предварительным данным, взорвался. Об этом Baza пишет в Telegram-канале.

На территории российской воинской части взорвался неизвестный беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, БПЛА взорвался над взлетно-посадочной полосой. Это произошло на аэродроме вблизи поселка Шайковка.

Тело еще одного мобилизованного обнаружили в военном училище Новосибирска

Предварительно, никто не пострадал.

14 сентября в Севастополе взорвался беспилотник. Пострадали восемь человек. По данным Telegram-канала Mash, предположительно, российский регион атаковал украинский боевой беспилотник Ту-141 «Стриж». При этом официального подтверждения этой информации не было.

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