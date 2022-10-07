На территории российской воинской части взорвался неизвестный беспилотник

В Калужской области на территорию воинской части залетел неизвестный беспилотник, после чего он, по предварительным данным, взорвался. Об этом Baza пишет в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, БПЛА взорвался над взлетно-посадочной полосой. Это произошло на аэродроме вблизи поселка Шайковка.

Предварительно, никто не пострадал.