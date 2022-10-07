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10 минут назад

Драка за алкоголь в магазине в центре Москвы попала на видео

Мослента

В магазине в центре Москвы двое мужчин подрались за алкоголь с сотрудником и попали на видео. Ролик опубликовал портал МВД Медиа.

«Предварительно установлено, что сотрудник магазина увидел, как двое неизвестных похитили несколько бутылок с алкогольными напитками. Он предложил вернуть товар, но злоумышленники, проявив агрессию, ударили его кулаком по лицу», — говорится в сообщении.

Другие сотрудники магазина пытались остановить воров, но они смогли сбежать. Позже полицейские задержали двух подозреваемых, приезжих мужчин 25 и 29 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее две женщины подрались в маршрутном такси, стоявшем у жилого комплекса «Пригород Лесное» в подмосковной деревне Мисайлово.

Происшествия,Видео,
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