Поджигателя машин у «Москва-Сити» отправили под домашний арест

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Арушанова, который совершил поджог машины около башни "Федерация" в "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арушанова и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря", – сообщили в пресс-службе.

Задержанного обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Известно, что сначала мужчина совершил поджог собственного автомобиля марки Volkswagen, после чего огонь перебросился на Jaguar. По данным суда, машина принадлежала предпринимателю Лиане Саркисян.

Размер ущерба от поджога устанавливается.