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48 минут назад

СМИ: неизвестные устроили перестрелку с ФСБ в Курской области

Никита Бородкин

В Курской области четверо неизвестных устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ. Как сообщает «Газета.Ru», инцидент произошел 7 октября в районе хутора Кучеров, который находится неподалеку от государственной границы с Украиной.

СМИ: неизвестные устроили перестрелку с ФСБ в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники силового ведомства решили проверить документы у четырех подозрительных мужчин. После требования правоохранителей неизвестные достали оружие и начали стрелять в сотрудников ФСБ, после чего сбежали с места инцидента в лес.

Мужчины были одеты в камуфляжную форму, у каждого из них был рюкзак. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников и устанавливают их личность. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что еще одно нападение на правоохранителей произошло в Курской области в начале сентября. Тогда группа росгвардейцев занималась розыском диверсантов в лесном массиве вблизи города Суджа Курской области. Во время поисков была обнаружена стоянка диверсионной группы противника.

Завязался огневой контакт. В ходе перестрелки один из сотрудников Росгвардии получил тяжелые ранения и был госпитализирован, а 10 сентября скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Происшествия,Росгвардия,ФСБ,
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