СМИ: неизвестные устроили перестрелку с ФСБ в Курской области

В Курской области четверо неизвестных устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ. Как сообщает «Газета.Ru», инцидент произошел 7 октября в районе хутора Кучеров, который находится неподалеку от государственной границы с Украиной.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сотрудники силового ведомства решили проверить документы у четырех подозрительных мужчин. После требования правоохранителей неизвестные достали оружие и начали стрелять в сотрудников ФСБ, после чего сбежали с места инцидента в лес.

Мужчины были одеты в камуфляжную форму, у каждого из них был рюкзак. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников и устанавливают их личность. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что еще одно нападение на правоохранителей произошло в Курской области в начале сентября. Тогда группа росгвардейцев занималась розыском диверсантов в лесном массиве вблизи города Суджа Курской области. Во время поисков была обнаружена стоянка диверсионной группы противника.