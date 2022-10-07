Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе в Москве

На Севере Москвы нашли тело 54-летнего мужчины в полиэтиленовом пакете. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

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По данным ведомства, 6 октября на балконе квартиры одного из домов на Дубнинской улице обнаружили погибшего мужчину. При осмотре тела правоохранители заметили много телесных повреждений.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.