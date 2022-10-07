В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

На московском балконе обнаружили тело мужчины в полиэтиленовом пакете

Lenta.ruиещё 3

На Севере Москвы нашли тело 54-летнего мужчины в полиэтиленовом пакете. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Тело мужчины в полиэтиленовом пакете нашли на балконе в Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, 6 октября на балконе квартиры одного из домов на Дубнинской улице обнаружили погибшего мужчину. При осмотре тела правоохранители заметили много телесных повреждений.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли возле водохранилища в подмосковных Мытищах

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители