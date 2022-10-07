Экс-гендиректору "Зимней вишни" вынесен приговор и назначен срок

Центральный районный суд Кемерово приговорил совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра. Как сообщает РИА Новости, по данным следствия, в 2013-2014 годах он через посредника дал взятку в 7 млн рублей, чтобы начать работы без разрешения на строительство и с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения.

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Сперва адвокат обвиняемого заявлял, что Вишневский не признает свою вину, поскольку был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором — из-за этого у него якобы не было экономической заинтересованности в преступлении. 7 млн рублей, переданные главе Госстройнадзора региона Танзиле Комковой, он назвал оплатой по официальному договору услуг для организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документации.

Позднее сообщалось, что Вишневский признался в даче взятки — гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа. Выступая с последним словом, он попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед близкими погибших.

Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых – дети.