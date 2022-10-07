Центральный районный суд Кемерова приговорил в пятницу бывшего гендиректора и совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского к восьми годам лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями здания торгово-развлекательного центра. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновным, <…> назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья, оглашая приговор.

Как сообщили в СК РФ, в целях возмещения причиненного ущерба следователем СК России приняты меры к установлению и аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании.

По данным следствия, Вишневский в 2016 году скрылся за пределами РФ. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Фигурант был задержан в Польше, а затем экстрадирован в Россию.

Рассмотрение уголовного дела Вишневского началось в суде в ноябре 2020 года. Его обвиняют в даче 7 млн рублей взятки на тот момент действующему начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. По мнению гособвинения, это позволило Вишневскому реконструировать торговый центр без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но их не было. Изначально Вишневский настаивал на том, что деньги предназначалась за официальное оформление разрешительных документов на ввод торгово-развлекательного комплекса. Однако позднее изменил показания и признал вину.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Приговоры в отношении части обвиняемых по делу уже вынесены. Руководители, охранника ТРЦ, а также пожарных, которые ликвидировали возгорание в "Зимней вишне", приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 14 лет. Экс-глава Госстройнадзора Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня", отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.