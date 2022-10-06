Один человек погиб после обстрела ВСУ села в Курской области

Один человек погиб после обстрела села в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

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Жертвой стал 72-летний местный житель. Пенсионер скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии.

«Выражаю соболезнования его родным и близким», — добавил губернатор.

По словам Старовойта, всего со стороны Украины зафиксировано не менее 10 прилетов. На улице Карла Маркса повреждены дома и газопровод. Еще несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская.

«Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету», — отметил Старовойт.

Он подчеркнул, что на месте работают спецслужбы, а жителям, чьи дома пострадали, в кратчайшие сроки окажут помощь.