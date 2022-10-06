Семья из Африки напала на полицейского в подмосковном суде

В Московском областном суде гражданка Нигерии вместе с мужем напала на майора полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Сообщается, что в суде рассматривали жалобу гражданки Нигерии на решение депортировать ее из России. «Во время заседания из зала суда за ненадлежащее поведение был удален супруг заявительницы. Судья также вызвала судебных приставов. Уже после процесса гражданка схватила полицейского за рубашку и сорвала с него галстук. Супруг также хватал правоохранителя за форму, а потом и вовсе попытался его ударить», – рассказал о ситуации источник издания в правоохранительных органах.

В итоге на женщину возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) и назначили подписку о невыезде. Уточняется, что на данный момент её муж пока избежал уголовного дела.

По имеющейся информации, женщина работала в магазине супермаркете «по устной договоренности», не имея разрешения на работу. Это было расценено как нарушение законов России, из-за чего суд назначил женщине штраф и постановил депортировать её за границу. Адвокат африканки добивался пересмотра решения, так как обвиняемая состоит в браке, а ее супруг имеет вид на жительство в России и владеет квартирой.