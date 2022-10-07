Лодку с мужчиной унесло в Тихий океан возле Курил

Лодку с человеком на борту унесло в океан возле Курил. Об этом пишет Telegram-канал "ЧП Сахалин". Мужчина на лодке проходил недалеко от Кунашира.

Фото: Варвара Гертье/РИА «Новости» Варвара Гертье/РИА «Новости»

В районе залива Спокойный, в одном километре от берега заглох мотор и судно начало относить в Тихий океан. Мужчине удалось связаться со спасателями. Им понадобилось два часа, чтобы добраться до терпящего бедствие человека. Все это время лодку сносило в океан.