Россиянина осудили за попытку контрабанды деталей к МиГ-29 на Украину

Преображенский суд Москвы приговорил гражданина РФ к трем годам и двум месяцам колонии за подготовку к контрабанде на Украину деталей для истребителей МиГ-29. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
В феврале 2021 года мужчина был задержан в ходе контрольной закупки. Он хотел приобрести комплектующие для истребителей и затем перевезти их на Украину.
"Преображенским районным судом города Москвы Чмеренко Д. В. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в УФСБ.