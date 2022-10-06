Россиянина осудили за попытку контрабанды деталей к МиГ-29 на Украину

Преображенский суд Москвы приговорил гражданина РФ к трем годам и двум месяцам колонии за подготовку к контрабанде на Украину деталей для истребителей МиГ-29. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.