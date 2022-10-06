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1 час назад

Россиянина осудили за попытку контрабанды деталей к МиГ-29 на Украину

ТАССиещё 1

Преображенский суд Москвы приговорил гражданина РФ к трем годам и двум месяцам колонии за подготовку к контрабанде на Украину деталей для истребителей МиГ-29. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Россиянина осудили за попытку контрабанды деталей к МиГ-29 на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В феврале 2021 года мужчина был задержан в ходе контрольной закупки. Он хотел приобрести комплектующие для истребителей и затем перевезти их на Украину.

"Преображенским районным судом города Москвы Чмеренко Д. В. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в УФСБ.

Происшествия,ФСБ,
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