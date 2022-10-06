Стрельбу в детском центре в провинции Нонг Буа Лампху устроил бывший полицейский. Как сообщает РБК, по информации местных СМИ, Панью Камраб сперва скрылся с места происшествия на пикапе, а после покончил с собой.

Напомним, что мужчина напал на детский центр и убил по меньшей мере 34 человек, в том числе 22 детей. Ранены еще по меньшей мере 12 людей, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации журналистов, перед тем как ворваться в учреждение, он убил супругу и своего ребенка. Кроме того, недавно его уволили с должности сержанта из-за употребления наркотиков. Мотивы злоумышленника выясняются.