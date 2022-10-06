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1 час назад

Массовое отравление произошло на заводе шин Continental в Калуге

ТАССиещё 1

Массовое отравление произошло на заводе шин и автомобильных комплектующих Continental в Калуге, с расстройствами желудочно-кишечного тракта за медпомощью обратились 28 сотрудников, 15 из них госпитализированы. В настоящее время выясняются причины отравления, сообщил в четверг ТАСС представитель предприятия.

Массовое отравление произошло на заводе шин в Калуге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"3 октября у нас было зафиксировано несколько случаев расстройства желудочно-кишечного тракта, люди обратились в медицинский пункт. Роспотребнадзор работает на предприятии, и все наши департаменты задействованы в расследовании этого случая. Пока результатов нет, причины не известны", - сказали на предприятии.

В Министерстве здравоохранения Калужской области ТАСС уточнили, что за медпомощью обратились 28 сотрудников завода Continental, 15 из них были госпитализированы с пищевым отравлением.

Происшествия,Роспотребнадзор,
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