Массовое отравление произошло на заводе шин в Калуге

Массовое отравление произошло на заводе шин и автомобильных комплектующих Continental в Калуге, с расстройствами желудочно-кишечного тракта за медпомощью обратились 28 сотрудников, 15 из них госпитализированы. В настоящее время выясняются причины отравления, сообщил в четверг ТАСС представитель предприятия.
"3 октября у нас было зафиксировано несколько случаев расстройства желудочно-кишечного тракта, люди обратились в медицинский пункт. Роспотребнадзор работает на предприятии, и все наши департаменты задействованы в расследовании этого случая. Пока результатов нет, причины не известны", - сказали на предприятии.
В Министерстве здравоохранения Калужской области ТАСС уточнили, что за медпомощью обратились 28 сотрудников завода Continental, 15 из них были госпитализированы с пищевым отравлением.