Массовое отравление произошло на заводе шин в Калуге

"3 октября у нас было зафиксировано несколько случаев расстройства желудочно-кишечного тракта, люди обратились в медицинский пункт. Роспотребнадзор работает на предприятии, и все наши департаменты задействованы в расследовании этого случая. Пока результатов нет, причины не известны", - сказали на предприятии.