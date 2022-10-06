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40 минут назад

Российские следователи нашли убийцу спустя 30 лет

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В Коми раскрыли убийство 30-летней давности — 49-летний житель Ухты обвиняется в расправе, совершенной в 1991 году, ее жертвой стал директор производственного объединения «Жилкомхоз». Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказала представитель региональной прокуратуры Наталия Спиридонова.

Российские следователи нашли убийцу спустя 30 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, на протяжении трех десятков лет следователи по крупицам собирали информацию и в итоге установили причастного к преступлению. Он был вызван на допрос, в ходе которого мужчина сознался в убийстве.

В июле 1991 года жительница города Вуктыл заявила о пропаже мужа, работавшего директором «Жилкомхоза». По ее словам, он не вернулся с работы вечером, а ночью кто-то пытался открыть входную дверь ключом, предположительно, принадлежащем супругу. Долгое время мужчину не могли найти.

Задержанный по подозрению в убийстве спустя 30 лет рассказал на допросе, что работал под началом директора «Жилкомхоза». Однажды он застал работников за распитием спиртного, а те, опасаясь увольнения, избили начальника арматурой, а затем задушили металлическим прутом. Подозреваемый показал место, куда было спрятано тело убитого. Здание цеха, где он работал, давно снесли, однако он вспомнил все детали захоронения. Он с сообщником отодвинул станок, разбил бетонный пол, выкопал в нем яму и туда сбросил погибшего, после чего залил цементом. Спустя 30 лет следователи извлекли оттуда мешок с останками. Личность убитого подтвердили результаты биологической экспертизы.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве и вскоре он предстанет перед судом, его сообщник умер в 2016 году.

Происшествия,Наталия Спиридонова,Коммерсант,Генпрокуратура РФ,
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