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42 минуты назад

Невские Новости: найденное в Финском заливе тело принадлежит участнице «Дома-2»

Газета.Ru

Правоохранители установили личность погибшей девушки, чье тело было найдено в акватории Финского залива. Об этом пишет портал Невские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Найденное в Финском заливе тело принадлежит участнице «Дома-2»
Фото: nastyafitnes/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)nastyafitnes/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По данным источника, тело принадлежит участнице реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей.

В пресс-службе СУ СК по Санкт-Петербургу сообщили, что останки женщины были найдены 13 августа 2022 года на территории Красносельского района. По предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Благодаря экспертизе ДНК специалистам удалось установить личность погибшей россиянки.

«В частности была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, были получены биологические образцы от родственников погибшей, проживающих в Краснодарском крае. Экспертиза показала их кровное родство с погибшей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в Москве. Тело мужчины нашли жена и дочь на лестничной клетке.

Происшествия,Александр Новиков,Следственный комитет,
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