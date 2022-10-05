СМИ: ВСУ нанесли удар по гостинице в Херсоне

В среду, 5 октября, по гостинице в центре Херсона был нанесен удар, его жертвой стал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника местных правоохранительных органов.
По его словам, удар был нанесен ВСУ, предположительно, из американской системы залпового огня HIMARS.
В результате удара также были повреждены несколько жилых домов.
Накануне, 4 октября, сообщалось об ударе украинских сил по Антоновскому мосту (мост через Днепр) в Херсоне. В экстренных службах города заявили, что удар был нанесен из HIMARS. Три ракеты из шести удалось сбить.
О погибших и пострадавших не сообщалось.