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40 минут назад

СМИ: ВСУ нанесли удар по гостинице в Херсоне

Мария Иванова

В среду, 5 октября, по гостинице в центре Херсона был нанесен удар, его жертвой стал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника местных правоохранительных органов.

СМИ: ВСУ нанесли удар по гостинице в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, удар был нанесен ВСУ, предположительно, из американской системы залпового огня HIMARS.

В результате удара также были повреждены несколько жилых домов.

Накануне, 4 октября, сообщалось об ударе украинских сил по Антоновскому мосту (мост через Днепр) в Херсоне. В экстренных службах города заявили, что удар был нанесен из HIMARS. Три ракеты из шести удалось сбить.

О погибших и пострадавших не сообщалось.

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