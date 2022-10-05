Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в доме на западе Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, тело 86-летнего мужчины обнаружила его супруга на лестничной клетке в подъезде.

Фото: соцсети соцсети

По предварительным данным, Новиков в последние годы страдал от старческой деменции. Рядом с трупом обнаружена предсмертная записка. Как сообщает Telegram-канал Shot, в своем последнем послании Новиков заявил, что больше «невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации».

«Желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — написал бывший ректор.