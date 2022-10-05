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1 час назад

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой

Никита Бородкин

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой в доме на западе Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, тело 86-летнего мужчины обнаружила его супруга на лестничной клетке в подъезде.

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой
Фото: соцсетисоцсети

По предварительным данным, Новиков в последние годы страдал от старческой деменции. Рядом с трупом обнаружена предсмертная записка. Как сообщает Telegram-канал Shot, в своем последнем послании Новиков заявил, что больше «невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации».

«Желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — написал бывший ректор.

Напомним, что Александр Васильевич Новиков возглавлял ВГИК с 1987 по 2007 год. Был заведующим кафедрой эстетики, истории и теории культуры. Заслуженный деятель искусства РФ, награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Происшествия,Александр Новиков,
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