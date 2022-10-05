«Попал в трудные времена». В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа

Экс-ректор ВГИКа им. Герасимова Александр Новиков покончил с собой. Трагедия произошла в подъезде дома, где жил ученый. В предсмертной записке он написал, что «не может терпеть совокупности факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации».

Фото: ТАСС ТАСС

В Москве совершил самоубийство бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Александр Новиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Новиков совершил самоубийство в подъезде собственного дома. По данному факту проводится проверка", - заявил собеседник агентства.

Издание Baza сообщает, что тело 86-летнего профессора ВГИКа нашли на лестничной клетке члены его семьи. По предварительным данным, жена и дочь Новикова не увидели признаков насильственной смерти.

"Невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации, желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу", - написал кинематографист в предсмертной записке.

Полиция проверяет все обстоятельства трагедии. По данным РЕН ТВ, в последнее время Александр Новиков страдал деменцией. Народный артист РФ, преподаватель актерской мастерской ВГИК Игорь Ясулович в разговоре с "Газетой.Ru" заявил, что Новикову удалось сохранить ВГИК в "очень трудные времена".

"Я, естественно, знал его, но каких-то непосредственных наших встреч не было. Но он замечательный человек, очень порядочный. Попал вообще в очень трудные времена, когда все рушилось и восстанавливалось. В общем, он ВГИК сохранил. Ужасно жалко, но каких-то подробностей и впечатлений от личных встреч я сказать вам не смогу. Новость печальная. Ну что тут поделаешь. Соболезную близким, родным", - сказал он.

По словам Ясуловича, он не может вспомнить, на какие последние ученые советы во ВГИКе приходил Новиков.

"Вы мне содержание записки сказали – и можно понять, что происходило. Я не думаю, что повлияли какие-то дела во ВГИКе, хотя и на ВГИКе это отражалось. Ну, все что в стране происходит. Вот и все. Я думаю, эта записка все объясняет", - добавил он.

Александр Новиков в 1965 году окончил аспирантуру на кафедре эстетики философского факультета МГУ. Кандидатскую диссертацию он защищал по теме "Критика эстетических идей Анри Бергсона". С 1967 года преподавал во ВГИКе, ректором был избран в 1987 году. Этот пост он занимал до 2007 года. В 1984 году защитил докторскую диссертацию по теме "Эволюция эстетики натурализма". В 1995 году Новиков получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Он также был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств "Ника", многократно входил в состав жюри различных кинофестивалей.

Как педагог и научный руководитель Новиков подготовил 30 кандидатов наук по киноведению и эстетике, ряд из них стал докторами искусствоведения. В интервью "Российской газете" в 2006 году Новиков жаловался на недостаточное финансирование кинообразования в стране со стороны государства.