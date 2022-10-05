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17 минут назад

Власти Запорожья предупредили о провокации на Днепропетровской ГЭС

Елена Прошина

Националисты Украины в любое время могут устроить провокацию на Днепропетровской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Власти Запорожья предупредили о провокации на Днепропетровской ГЭС
Фото: ТАССТАСС

Он сослался на полученные соответствующих данных и заявил, что в Киеве понимают - Запорожье и де-факто, и де-юре является Россией, и освобождение оставшейся части региона - лишь вопрос времени. Находясь в ожидании наступления, согласно плану Украины, ГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем российские власти, отметил Рогов.

Подчеркивается, что силовые структуры Соединенных Штатов и Великобритании уже запросили у Киева результаты учений, проходивших в регионе в 2018 году, на которых моделировалась аварийная ситуация на гидроэлектростанции по аварийному сбросу воды. Эксперты, по его словам, утверждают, что в случае диверсии на станции волна высотой в два десятка метров накроет прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.

Происшествия,Владимир Рогов,
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