Националисты Украины в любое время могут устроить провокацию на Днепропетровской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Фото: ТАСС ТАСС

Он сослался на полученные соответствующих данных и заявил, что в Киеве понимают - Запорожье и де-факто, и де-юре является Россией, и освобождение оставшейся части региона - лишь вопрос времени. Находясь в ожидании наступления, согласно плану Украины, ГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем российские власти, отметил Рогов.