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6 минут назад

Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел ВСУ

Елена Прошина

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live» заявил, что во время своего пребывания в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел Вооруженных сил Украины.

Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сам буквально попал проездом под обстрел. Буквально в двухстах метрах от меня прилетели — непонятно, то ли HIMARS, то ли какие-то еще РСЗО», — сообщил он.

Стремоусов призвал жителей региона не поддаваться панике и отметил, что ситуация в регионе находится под контролем властей.

Ранее замглавы администрации сообщил, что украинские военные, наступавшие в районе села Дудчаны на севере области, попали в «огневой мешок», их удалось остановить.

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