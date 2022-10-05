Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел ВСУ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live» заявил, что во время своего пребывания в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел Вооруженных сил Украины.
«Я сам буквально попал проездом под обстрел. Буквально в двухстах метрах от меня прилетели — непонятно, то ли HIMARS, то ли какие-то еще РСЗО», — сообщил он.
Стремоусов призвал жителей региона не поддаваться панике и отметил, что ситуация в регионе находится под контролем властей.
Ранее замглавы администрации сообщил, что украинские военные, наступавшие в районе села Дудчаны на севере области, попали в «огневой мешок», их удалось остановить.