В ЦАР убиты трое миротворцев ООН

Трое миротворцев ООН убиты на западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Машина миротворцев из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) подорвалась в ночь на 4 октября в районе Уам-Пенде на заложенной на дороге мине, - отметил он. - Трое убиты, еще один миротворец ранен". AFP передает, что все погибшие входили в контингент Бангладеш в составе МИНУСКА.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР была создана решением Совета Безопасности ООН весной 2014 года. Ее задача состоит в первую очередь в защите гражданского населения страны в центре Африки. На текущий день миссия насчитывает более 14 тыс. человек, включая 12 870 военнослужащих. Свои армейские контингенты в состав МИНУСКА направили более 10 стран. В состав миссии также входят 2 тыс. полицейских.