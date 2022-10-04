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1 час назад

Следствие требует арестовать скрывшуюся от СК экс-редактора Первого канала Овсянникову

ТАССиещё 4

Следственный комитет РФ требует отправить под стражу бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая скрылась от органов следствия из-под домашнего ареста, куда ее отправили по делу о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

СК потребовал арестовать экс-редактора Первого канала Овсянникову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В суд поступило ходатайство СК об ужесточении Овсянниковой М. В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - сказали в пресс-службе. Там не уточнили, удалось ли задержать журналистку или же речь идет о ее заочном аресте. "Можем только сообщить формулировку ходатайства. Она следующая: "Об ужесточении меры пресечении и изменении ее с домашнего ареста на содержание под стражу", - пояснили в пресс-службе.

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Басманный суд Москвы в августе отправил Овсянникову до 9 октября под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Ей было предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации", которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Однако позже она сбежала из-под домашнего ареста. МВД объявило журналистку в розыск.

По словам адвоката Овсянниковой Дмитрия Захватова, поводом для обвинения послужил пикет с участием его подзащитной на Софийской набережной в Москве 15 июля. 1 октября бывший супруг журналистки Игорь Овсянников сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста, забрав с собой их дочь.

В середине марта во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, Овсянникова ворвалась в студию с плакатом, осуждающим спецоперацию на Украине. После этого инцидента в отношении нее была начата доследственная проверка, ее результат пока остается неизвестным. Ранее Останкинский суд Москвы признал ее виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления" и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей за призыв к участию в несанкционированных акциях протеста.

Происшествия,Марина Овсянникова,Игорь Овсянников,Следственный комитет,Первый канал,
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