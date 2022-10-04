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3 часа назад

В азиатской стране 140 миллионов человек остались без электричества

Lenta.ru

Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества из-за сбоя в результате масштабной аварии в восточной части азиатской страны. Об этом сообщает Al Jazeera.

В азиатской стране 140 миллионов человек остались без электричества
Фото: ВикипедияВикипедия

По информации издания, чиновники государственного Совета по развитию энергетики Бангладеш заявили о масштабном сбое в передаче электроэнергии, который затронул почти всю территорию государства. В результате аварии все крупные электростанции в стране отключились, Дакка и другие крупные города были обесточены.

Ранее глава МИД Бангладеш Абул Калам Абдул Момен пожаловался, что антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине, ощутимо бьют в том числе по сотрудничающим с Москвой странам. В связи с этим министр призвал разрешить украинский конфликт «как можно скорее».

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