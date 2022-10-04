В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
26 минут назад

Жители нескольких городов России сообщили о громких хлопках

Lenta.ru

Жители сразу нескольких городов РоссииКалуги, Тулы и Обнинска — сообщили о громких хлопках. Об этом они рассказали в соцсетях.

Жители нескольких городов России сообщили о громких хлопках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В группе «Подслушано в Туле» появилась видеозапись с подписью «Снова самолет?». Автор ролика утверждает, что прозвучало два хлопка с интервалом примерно в 10 минут.

«На Грабцево, Терепце и Суворова, слышны звуки будто кто-то что-то тяжелое уронил. На данный момент было три раза такое. Что это? Возможно слышно по всей Калуге», — написали в паблике «Калуга Подслушано» во «ВКонтакте».

Жители Обнинска, в свою очередь, сообщили, что сильный хлопок раздался в районе Экодолья.

«Слышно было даже в Кривском», — говорится в записи, которую публикует «Подслушано Обнинск».

Губернатор Калужской Владислав Шапша, в свою очередь, заявил, что похожие на взрывы звуки связаны с полетом сверхзвукового самолета над Калугой.

«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют. Предположительно, это звук от сверхзвуковых самолетов. Версия пролета сверхзвуковых самолетов подтвердила РосаРосавиация», — написал он в своем Telegram-канале.

21 сентября очевидцы сообщали о взрыве в Севастополе. Позже местный губернатор Михаил Развожаев объяснил, что инцидент был связан с работой саперов.

Происшествия,Михаил Развожаев,Росавиация,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители