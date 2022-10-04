Жители нескольких городов России сообщили о громких хлопках

Жители сразу нескольких городов России — Калуги, Тулы и Обнинска — сообщили о громких хлопках. Об этом они рассказали в соцсетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В группе «Подслушано в Туле» появилась видеозапись с подписью «Снова самолет?». Автор ролика утверждает, что прозвучало два хлопка с интервалом примерно в 10 минут.

«На Грабцево, Терепце и Суворова, слышны звуки будто кто-то что-то тяжелое уронил. На данный момент было три раза такое. Что это? Возможно слышно по всей Калуге», — написали в паблике «Калуга Подслушано» во «ВКонтакте».

Жители Обнинска, в свою очередь, сообщили, что сильный хлопок раздался в районе Экодолья.

«Слышно было даже в Кривском», — говорится в записи, которую публикует «Подслушано Обнинск».

Губернатор Калужской Владислав Шапша, в свою очередь, заявил, что похожие на взрывы звуки связаны с полетом сверхзвукового самолета над Калугой.

«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют. Предположительно, это звук от сверхзвуковых самолетов. Версия пролета сверхзвуковых самолетов подтвердила РосаРосавиация», — написал он в своем Telegram-канале.