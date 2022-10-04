В ЛНР диверсанты на джихадмобилях пытались прорваться в республику

Западные инструкторы Вооруженных сил Украины стали использовать ближневосточную стратегию ведения боевых действий в Луганской Народной Республике, пытаясь перебросить на ее территорию диверсантов на джихадмобилях, но такие попытки пресекаются, сообщил ТАСС во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Добавляют напряжения и ближневосточные стратегии, привнесенные западными инструкторами, - летучие бригады ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - прим. ТАСС) на джихадмобилях, которые пытаются прорываться на нашу территорию. Но большинство попыток прорыва разбиваются о нашу возводимую линию обороны", - сказал он.
Мирошник добавил, что минувшей ночью Кременная подвергалась многочисленным обстрелам.
"Но последние сутки доминируют наши исходящие обстрелы. Наша артиллерия наносит удары по скоплениям техники и сил противника", - сказал он.