В ЛНР диверсанты на джихадмобилях пытались прорваться в республику

Западные инструкторы Вооруженных сил Украины стали использовать ближневосточную стратегию ведения боевых действий в Луганской Народной Республике, пытаясь перебросить на ее территорию диверсантов на джихадмобилях, но такие попытки пресекаются, сообщил ТАСС во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник.