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41 минуту назад

В ЛНР сообщили о попытках диверсантов на джихадмобилях прорваться в республику

ТАСС

Западные инструкторы Вооруженных сил Украины стали использовать ближневосточную стратегию ведения боевых действий в Луганской Народной Республике, пытаясь перебросить на ее территорию диверсантов на джихадмобилях, но такие попытки пресекаются, сообщил ТАСС во вторник посол ЛНР в России Родион Мирошник.

В ЛНР диверсанты на джихадмобилях пытались прорваться в республику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Добавляют напряжения и ближневосточные стратегии, привнесенные западными инструкторами, - летучие бригады ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - прим. ТАСС) на джихадмобилях, которые пытаются прорываться на нашу территорию. Но большинство попыток прорыва разбиваются о нашу возводимую линию обороны", - сказал он.

Мирошник добавил, что минувшей ночью Кременная подвергалась многочисленным обстрелам.

"Но последние сутки доминируют наши исходящие обстрелы. Наша артиллерия наносит удары по скоплениям техники и сил противника", - сказал он.

Происшествия,Родион Мирошник,
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