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51 минуту назад

ГУВД Запорожья: в Бердянске задержан военный ВСУ, задачей которого были диверсии и теракты

Газета.Ru

ГУВД Запорожской области заявило, что в Бердянске задержан украинский военнослужащий, перед которым стояли задачи по организации диверсий, терактов, а также наведению и корректировке огня. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Бердянске задержан военный ВСУ, задачей которого были диверсии и теракты
Фото: риа новостириа новости

«В Бердянске полицейские задержали наводчика и предотвратили готовящиеся теракты <…> Мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в телефоне задержанного установили факт связи с украинскими военными, а также нашли фотографии мест несения службы, сообщения, в которых он заявляет о готовности наводить огонь на военные объекты российской армии.

Ранее российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в Бердянске, который планировали украинские спецслужбы. Отмечалось, что подозреваемый в совершении теракта задержан, он дал признательные показания. Им оказался украинец Виталий Расторгуев, который 16 июля планировал подорвать самодельное взрывное устройство.

4 октября РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что в Луганской народной республике задержали женщину, подозреваемую в передаче данных украинской армии. По словам собеседника агентства, жительница поселка Новоайдар Наталья Джус подозревается в «пособничестве украинским вооруженным формированиям, в том числе, сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов».

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