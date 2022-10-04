В Бердянске задержан военный ВСУ, задачей которого были диверсии и теракты

ГУВД Запорожской области заявило, что в Бердянске задержан украинский военнослужащий, перед которым стояли задачи по организации диверсий, терактов, а также наведению и корректировке огня. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фото: риа новости риа новости

«В Бердянске полицейские задержали наводчика и предотвратили готовящиеся теракты <…> Мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в телефоне задержанного установили факт связи с украинскими военными, а также нашли фотографии мест несения службы, сообщения, в которых он заявляет о готовности наводить огонь на военные объекты российской армии.

Ранее российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в Бердянске, который планировали украинские спецслужбы. Отмечалось, что подозреваемый в совершении теракта задержан, он дал признательные показания. Им оказался украинец Виталий Расторгуев, который 16 июля планировал подорвать самодельное взрывное устройство.