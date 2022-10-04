Суд признал виновным экс-главу НПО им. Лавочкина

Химкинский городской суд Московской области оглашает обвинительный приговор в отношении экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" адвоката Игоря Третьякова по делу о хищении 330 млн рублей, передает корр. ТАСС во вторник из зала суда.

Фото: Златоустовский машиностроительный завод Златоустовский машиностроительный завод

"Суд установил, что Третьяков, Лемешевский, Аверьянова совершили мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - огласила приговор судья.

Как ожидается, позднее суд огласит сроки наказания подсудимым.

Они обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным обвинения, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация "Роскосмос". Вину фигуранты дела не признают.