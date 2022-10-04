Суд признал виновным экс-главу НПО им. Лавочкина

Химкинский городской суд Московской области оглашает обвинительный приговор в отношении экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" адвоката Игоря Третьякова по делу о хищении 330 млн рублей, передает корр. ТАСС во вторник из зала суда.
"Суд установил, что Третьяков, Лемешевский, Аверьянова совершили мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - огласила приговор судья.
Как ожидается, позднее суд огласит сроки наказания подсудимым.
Они обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным обвинения, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация "Роскосмос". Вину фигуранты дела не признают.
Ранее Арбитражный суд Московской области признал недействительным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, которая была инициатором данного иска, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн рублей.