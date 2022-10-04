Владельцев сети Telegram-каналов задержали в России

Сотрудники управления «К» МВД России выявили и задержали злоумышленников, которые, как предполагается, вымогали у граждан деньги в крупном и особо крупном размерах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным ведомства, злоумышленники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тыс. В этих каналах целенаправленно и одновременно размещались заказные материалы с заведомо ложной, дискредитирующей информацией в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц.
«За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно», - сказали в МВД России.
Уточняется, что московские следователи возбудили уголовные дела о вымогательстве: ч. 3 ст. 163 УК РФ. В ходе розыска правоохранители выяснили местонахождение и задержали владельцев и администраторов Telegram-каналов. «Ими оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, а также уроженец Ульяновска. Фигуранты заключены под стражу. В ходе обысков по адресам проживания мужчин изъяли электронные устройства, записные книжки и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - добавили в ведомстве.