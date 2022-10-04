Владельцев сети Telegram-каналов задержали в России

Сотрудники управления «К» МВД России выявили и задержали злоумышленников, которые, как предполагается, вымогали у граждан деньги в крупном и особо крупном размерах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-центре МВД России.

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По данным ведомства, злоумышленники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тыс. В этих каналах целенаправленно и одновременно размещались заказные материалы с заведомо ложной, дискредитирующей информацией в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц.

«За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно», - сказали в МВД России.