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20 минут назад

Владельцев сети Telegram-каналов задержали в РФ после фейков о высокопоставленных лицах и вымогательства

Агентство «Москва»иещё 5

Сотрудники управления «К» МВД России выявили и задержали злоумышленников, которые, как предполагается, вымогали у граждан деньги в крупном и особо крупном размерах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-центре МВД России.

Владельцев сети Telegram-каналов задержали в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, злоумышленники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тыс. В этих каналах целенаправленно и одновременно размещались заказные материалы с заведомо ложной, дискредитирующей информацией в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц.

«За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно», - сказали в МВД России.

Уточняется, что московские следователи возбудили уголовные дела о вымогательстве: ч. 3 ст. 163 УК РФ. В ходе розыска правоохранители выяснили местонахождение и задержали владельцев и администраторов Telegram-каналов. «Ими оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, а также уроженец Ульяновска. Фигуранты заключены под стражу. В ходе обысков по адресам проживания мужчин изъяли электронные устройства, записные книжки и другие предметы, имеющие доказательственное значение», - добавили в ведомстве.

Происшествия,МВД России,
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