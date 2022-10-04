В Узбекистане произошел взрыв на химзаводе

Пожар, а затем взрыв произошли утром во вторник на химзаводе в городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ташкентской области.
"Во вторник примерно в 8:30 в цехе синтеза завода №5 предприятия Maxam Chirchiq в Чирчике Ташкентской области произошел пожар, который привел к взрыву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает специальная техника МЧС, предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня. О жертвах и пострадавших не сообщается.