Трое мобилизованных россиян погибли в Свердловской области

Трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли в Свердловской области. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на источник.
Уточняется, что двое призывников погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Один из них умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а третий скончался от цирроза печени после списания и отправки домой. Эту информацию подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Как сообщила E1.ru омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова, двое погибших прибыли из Курганской области. Она уточнила, что военно-следственное управление Еланского гарнизона занимается расследованием происшествий.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Свердловской области нашли тело военнослужащего, которого мобилизовали 26 сентября.