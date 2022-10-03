Трое мобилизованных россиян погибли в Свердловской области

Трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли в Свердловской области . Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на источник.

Уточняется, что двое призывников погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Один из них умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а третий скончался от цирроза печени после списания и отправки домой. Эту информацию подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.