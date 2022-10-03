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9 минут назад

Трое мобилизованных россиян погибли в Свердловской области

Газета.Ruиещё 2

Трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли в Свердловской области. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на источник.

Трое мобилизованных россиян погибли в Свердловской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что двое призывников погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Один из них умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а третий скончался от цирроза печени после списания и отправки домой. Эту информацию подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщила E1.ru омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова, двое погибших прибыли из Курганской области. Она уточнила, что военно-следственное управление Еланского гарнизона занимается расследованием происшествий.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Свердловской области нашли тело военнослужащего, которого мобилизовали 26 сентября.

Происшествия,Максим Иванов,Госдума,
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