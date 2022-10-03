Россиянин бросил в офисное здание судовую сигнальную ракету

«Чуть позже полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашел, по его словам, в мусорке рядом», — написал Развожаев.