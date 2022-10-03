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37 минут назад

Россиянин бросил в офисное здание судовую сигнальную ракету

Lenta.ru

В Севастополе местный житель захотел устроить фейерверк и бросил в офисное здание судовую сигнальную ракету. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Россиянин бросил в офисное здание судовую сигнальную ракету
Фото: риа новостириа новости

Инцидент произошел 2 октября в офисном здании рядом с ТЦ «Московский». Приехавшие на место происшествия спасатели предположили, что в крышу ударила молния, в результате чего произошел хлопок.

«Чуть позже полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашел, по его словам, в мусорке рядом», — написал Развожаев.

11 сентября во время салюта в честь 108-го Дня города в Кызыле (Республика Тыва) часть залпов праздничного фейерверка обстреляла толпу людей.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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