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1 минуту назад

Рогов сообщил о самоподрыве диверсанта в Бердянске

Газета.Ru

Взрыв, который произошел на прошлой неделе в квартире одного из домов в Бердянске, оказался самоподрывом диверсанта. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

Рогов сообщил о самоподрыве диверсанта в Бердянске
Фото: vrogov/Telegramvrogov/Telegram

«Сначала мы думали, что это бытовой газ, что человек занес [газовый] баллон, потому что газа пока нет. А оказалось, нет. Это был очередной диверсант, у него было большое количество взрывчатки», — сказал общественник.

По его словам, взрывчатку в управление привели дистанционным способом. В результате пострадали 10 человек, но никто не погиб, уточнил Рогов.

30 сентября в администрации Бердянска сообщили, что в квартире на шестом этаже жилого дома произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и еще 10 получили ранения.

25 сентября сообщалось, что в Бердянске в течение дня произошло два взрыва.

Происшествия,Армия,Владимир Рогов,
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