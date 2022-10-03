Рогов сообщил о самоподрыве диверсанта в Бердянске

Взрыв, который произошел на прошлой неделе в квартире одного из домов в Бердянске, оказался самоподрывом диверсанта. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».
«Сначала мы думали, что это бытовой газ, что человек занес [газовый] баллон, потому что газа пока нет. А оказалось, нет. Это был очередной диверсант, у него было большое количество взрывчатки», — сказал общественник.
По его словам, взрывчатку в управление привели дистанционным способом. В результате пострадали 10 человек, но никто не погиб, уточнил Рогов.
30 сентября в администрации Бердянска сообщили, что в квартире на шестом этаже жилого дома произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и еще 10 получили ранения.
25 сентября сообщалось, что в Бердянске в течение дня произошло два взрыва.