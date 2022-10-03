Не менее трех взрывов прогремели в небе Херсона. Как сообщает ТАСС, предположительно, в городе работает российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Корреспондент агентства отмечает, что следы от ракет в небе над городом не видны. Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, что российские войска освободили Херсон в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины весной, а в сентябре Херсонская область проголосовала за вхождение в состав Российской Федерации.