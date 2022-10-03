Не менее трех взрывов прогремели в небе Херсона. Как сообщает ТАСС, предположительно, в городе работает российская система противовоздушной обороны (ПВО).
Корреспондент агентства отмечает, что следы от ракет в небе над городом не видны. Официального подтверждения информации пока нет.
Напомним, что российские войска освободили Херсон в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины весной, а в сентябре Херсонская область проголосовала за вхождение в состав Российской Федерации.
Ранее замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки прорвать оборону Херсонской области. Таким образом он опроверг информацию о якобы произошедшем контрнаступлении ВСУ на херсонском направлении.