В Петербурге 27 строителей доставили в больницу с острой кишечной инфекцией

В Санкт-Петербурге 27 строителей, проживающих в хостеле на набережной Адмирала Лазарева, доставили в больницу с острой кишечной инфекцией. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по городу.