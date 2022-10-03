В Петербурге 27 строителей доставили в больницу с острой кишечной инфекцией

В Санкт-Петербурге 27 строителей, проживающих в хостеле на набережной Адмирала Лазарева, доставили в больницу с острой кишечной инфекцией. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по городу.
"На 09:00 3 октября 2022 года среди строителей ООО "Прайдекс" зарегистрировано 27 случаев острой кишечной инфекции, все госпитализированы в инфекционный стационар. Организатор питания устанавливается", - говорится в сообщении управления.
Информация о заболеваемости острой кишечной инфекцией среди строителей компании поступила в управление в воскресенье, 2 октября.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование", - отмечается в сообщении.