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17 минут назад

Мужчина с топором напал на автомобиль с буквой Z и попал на видео

Lenta.ruиещё 1

В Екатеринбурге нападение мужчины с топором на легковой автомобиль с буквой Z на стекле попало на видео. Ролик в понедельник, 3 октября, публикует «Е1».

На кадрах видно, как неизвестный в накинутом на голову капюшоне подходит сзади к легковушке Lada Granta, достает топор и начинает наносить удары по стеклу, где находилась наклейка. Затем злоумышленник нанес несколько ударов в переднюю часть автомобиля и по лобовому стеклу, в котором у него на секунду застрял топор. Как только у машины сработала сигнализация, мужчина поспешил скрыться.

Владелец автомобиля уверен, что причиной вандализма со стороны неизвестного стала наклейка на его машине.

18 августа сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали супругов за поджог автомобиля полицейского с символом Z.

Происшествия,Видео,
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