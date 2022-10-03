Мужчина с топором напал на автомобиль с буквой Z и попал на видео

В Екатеринбурге нападение мужчины с топором на легковой автомобиль с буквой Z на стекле попало на видео. Ролик в понедельник, 3 октября, публикует «Е1».
На кадрах видно, как неизвестный в накинутом на голову капюшоне подходит сзади к легковушке Lada Granta, достает топор и начинает наносить удары по стеклу, где находилась наклейка. Затем злоумышленник нанес несколько ударов в переднюю часть автомобиля и по лобовому стеклу, в котором у него на секунду застрял топор. Как только у машины сработала сигнализация, мужчина поспешил скрыться.
Владелец автомобиля уверен, что причиной вандализма со стороны неизвестного стала наклейка на его машине.
18 августа сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали супругов за поджог автомобиля полицейского с символом Z.