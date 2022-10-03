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19 минут назад

Пропавшие в Сочи туристы нашлись

Лера Букина

Спасатели нашли пропавшую в Сочи группу туристов. Они живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пропавшие в Сочи туристы нашлись
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного (ЮРПСО) отряда МЧС России, сообщило, что во время похода в районе хребта Ажек в Сочи пропали россияне. Шел поиск пятерых граждан, включая троих детей.

В 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина, которая проинформировала об инциденте. Она заявила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хр. Ажек. Она ждала их возвращения 2 - 3 октября, однако на связь они не выходили по завершении срока. Сообщалось, что ночью шел ливневый дождь.

Происшествия,МЧС России,
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