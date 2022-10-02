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1 час назад

Умер обвиняемый в госизмене ученый

Елена Прошина

Петербургский ученый Валерий Митько скончался сегодня, 2 октября, в возрасте 81 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный проект «Первый отдел».

Умер обвиняемый в госизмене ученый
Фото: Арктическая академия наукАрктическая академия наук

Отмечается, что президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике Валерий Митько обвинялся в государственной измене. Он был задержан и помещен под домашний арест в феврале 2020 года.

По данным издания, ученый в последнее время практически не двигался, «был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой - лежачей больной». Ему постоянно вызывали скорую.

Обвиняемый в госизмене российский профессор попал в реанимацию

Напомним, что в 2018 году Митько предпринял поездку в Китай. По версии следствия, во время своего турне он передал сведения, составляющие государственную тайну.

Ранее сообщалось, что умер обвиняемый в госизмене новосибирский ученый Дмитрий Колкер.

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