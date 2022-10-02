Таксист избил мужчину на Ленинградском шоссе в Москве

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Судя по кадрам, автомобиль такси припаркован за шлагбаумом недалеко от жилых домов. Рядом с машиной один мужчина с непонятным предметом в правой руке избивает другого. В какой-то момент, избитый гражданин падает на асфальт. Таксист уходит в сторону своего автомобиля.