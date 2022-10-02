Таксист избил мужчину на Ленинградском шоссе в Москве

Водитель такси избил мужчину в Москве. Видео разместил Telegram-канал «Москва Live».
Инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Судя по кадрам, автомобиль такси припаркован за шлагбаумом недалеко от жилых домов. Рядом с машиной один мужчина с непонятным предметом в правой руке избивает другого. В какой-то момент, избитый гражданин падает на асфальт. Таксист уходит в сторону своего автомобиля.
О том, что стало причиной конфликта — неизвестно.
Ранее сообщалось, что трактор с прицепом перевернулся и упал в пруд в Индии. В кузове находилось 50 человек, 22 из них погибли, остальные получили травмы.