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23 минуты назад

Власти Индонезии пересмотрели данные о числе жертв на стадионе

Елена Прошина

Количество погибших в результате давки на футбольном стадионе в Индонезии составило 125 человек, заявил замгубернатора провинции Восточная Ява Эмиль Дардак. Об этом пишет Reuters.

Власти Индонезии пересмотрели данные о числе жертв на стадионе
Фото: соцсетисоцсети

Эмиль Дардак пояснил, что власти проверили сведения о погибших в региональных больницах. Подсчет данных из 10 медицинских учреждений позволил уточнить количество жертв трагедии.

Напомним, что в субботу, 1 октября, в индонезийском городе Маланга возникли беспорядки на футбольном стадионе. Полицейские применили против фанатов слезоточивый газ, что привело к панике и давке, сообщает ТАСС.

«Многие жизни потрачены впустую». Подробности страшной давки на стадионе в Индонезии

По данным мировых агентств, в результате инцидента пострадали 320 человек, число жертв называлось от 127 до 174.

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