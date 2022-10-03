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33 минуты назад

Как минимум 32 ребенка погибли в результате давки на футбольном матче в Индонезии — власти

Матч ТВиещё 1

Как минимум 32 ребенка стали жертвами трагедии на футбольном матче в Индонезии, сообщил представитель министерства по расширению прав и возможностей женщин и защите детей страны.

Минимум 32 ребенка погибли в давке на футбольном матче в Индонезии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

После субботнего матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3), который прошел в городе Маланг на востоке Индонезии, болельщики хозяев поля, раздосадованные игрой своей команды, выбежали на газон. Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен и в сторону болельщиков на трибунах, где произошла паника и давка.

— Согласно последним данным, которые мы получили, из 125 человек, погибших в результате инцидента, 32 из них были детьми, причем самый младший из них — малыш в возрасте трех или четырех лет, — приводит его заявление АФП.

Местная полиция ранее заявляла, что травмы в ходе давки получили 323 человека.

Ранее ответственность за произошедшее на себя взял президент «Аремы» Гиланг Видья Прамана. Соболезнования в связи с трагедией выразили многие представители футбольного сообщества, в том числе глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Происшествия,Джанни Инфантино,
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