Минимум 32 ребенка погибли в давке на футбольном матче в Индонезии

Как минимум 32 ребенка стали жертвами трагедии на футбольном матче в Индонезии , сообщил представитель министерства по расширению прав и возможностей женщин и защите детей страны.

После субботнего матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3), который прошел в городе Маланг на востоке Индонезии, болельщики хозяев поля, раздосадованные игрой своей команды, выбежали на газон. Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен и в сторону болельщиков на трибунах, где произошла паника и давка.