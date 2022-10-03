Минимум 32 ребенка погибли в давке на футбольном матче в Индонезии

Как минимум 32 ребенка стали жертвами трагедии на футбольном матче в Индонезии, сообщил представитель министерства по расширению прав и возможностей женщин и защите детей страны.
После субботнего матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3), который прошел в городе Маланг на востоке Индонезии, болельщики хозяев поля, раздосадованные игрой своей команды, выбежали на газон. Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен и в сторону болельщиков на трибунах, где произошла паника и давка.
— Согласно последним данным, которые мы получили, из 125 человек, погибших в результате инцидента, 32 из них были детьми, причем самый младший из них — малыш в возрасте трех или четырех лет, — приводит его заявление АФП.
Местная полиция ранее заявляла, что травмы в ходе давки получили 323 человека.
Ранее ответственность за произошедшее на себя взял президент «Аремы» Гиланг Видья Прамана. Соболезнования в связи с трагедией выразили многие представители футбольного сообщества, в том числе глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.