«Миссис Крым» оправдалась за исполнение «Червоной Калины»

Победительница крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольга Валеева заявила, что не знала, что песня «Червона Калина», которую она спела накануне, является запрещенной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: соцсети соцсети

«Я понятия не имела, что эта песня какая-то запрещенная. Если бы я знала, что это что-то плохое обозначает, я бы в жизни такого не допустила», — рассказала Валеева.

Она добавила, что спела песню, которую в СМИ называют гимном украинских националистов, по незнанию. По словам Валерой, в соцсетях ее уже завалили угрозами и оскорблениями.

Ранее стало известно, что полиция начала проверку видео, на котором победительница крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольга Валеева поет песню «Червона Калина».