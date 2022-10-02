Потасовка между футбольными болельщиками закончилась трагедией

На стадионе в Маланге (Индонезия) разборки между футбольными болельщиками закончились страшной трагедией. Как сообщает CNN Indonesia, беспорядки вспыхнули после матча между командами «Арема» и «Персебая». Известно, что полиция применила слезоточивый газ, после чего начались паника и давка.

В результате погибли не менее 127 человек погибли, в том числе двое полицейских.