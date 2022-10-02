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32 минуты назад

Смертельная давка на стадионе: Погибли не менее 127 человек

Свободная пресса

На стадионе в Маланге (Индонезия) разборки между футбольными болельщиками закончились страшной трагедией. Как сообщает CNN Indonesia, беспорядки вспыхнули после матча между командами «Арема» и «Персебая». Известно, что полиция применила слезоточивый газ, после чего начались паника и давка.

Потасовка между футбольными болельщиками закончилась трагедией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В результате погибли не менее 127 человек погибли, в том числе двое полицейских.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в столице Чили Сантьяго на стадионе «Монументаль» обрушилась часть трибуны, на которой находились болельщики. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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