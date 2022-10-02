На границе Мексики и Гватемалы рухнул военный вертолет: трое погибших

«Вертолет Eurocopter ВМС Мексики рухнул во время выполнения разведывательного полета в районе границы, муниципалитет Чентла, Табаско. На борту находились пять военнослужащих, из них, к сожалению, трое погибли, а двое других пострадали и уже получают соответствующую медицинскую помощь», - сообщает агентство.