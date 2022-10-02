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31 минуту назад

На границе Мексики и Гватемалы рухнул военный вертолет: трое погибших

ТК «Звезда»

В Мексике разбился вертолет, принадлежавший Военно-морским силам страны. Происшествие произошло на границе с Гватемалой, в муниципалитете Чентла в штате Табаско.

На границе Мексики и Гватемалы рухнул военный вертолет: трое погибших
Фото: GloballookpressGloballookpress

В результате крушения погибли трое военнослужащих из пяти. Также указано, что семьи погибших получат поддержку. В оборонном ведомстве выразили благодарность оказавшим помощь местным жителям.

Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Мексики.

«Вертолет Eurocopter ВМС Мексики рухнул во время выполнения разведывательного полета в районе границы, муниципалитет Чентла, Табаско. На борту находились пять военнослужащих, из них, к сожалению, трое погибли, а двое других пострадали и уже получают соответствующую медицинскую помощь», - сообщает агентство.

Также стало известно, что в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие. Там в аварии с автобусом пострадали 25 человек. По данным СМИ, пассажирский автобус и груженый сеном пикап столкнулись и опрокинулись на шоссе Шанлыурфа-Газиантеп.

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