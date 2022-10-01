МЧС: пожар в хостеле в Москвы полностью ликвидирован

Возгорание в хостеле на северо-западе Москвы было ликвидировано, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС РФ по городу Москве.
В тушении участвовали 63 человека и 17 единиц техники.
«Принятыми мерами в 19:37 ликвидировано открытое горение и в 19:55 пожар полностью ликвидирован на площади 15 м²», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 15 человек, а остальные самостоятельно покинули хостел.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы загорелся хостел, в котором находятся люди.
Аналогичный инцидент произошел в столице в конце июля. На юго-востоке Москвы начался пожар в хостеле на первом этаже жилого дома. Его жертвами стали восемь человек — люди не смогли спастись из-за установленных на окнах решеток. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».