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1 час назад

МЧС: пожар в хостеле в Москвы полностью ликвидирован

Газета.Ru

Возгорание в хостеле на северо-западе Москвы было ликвидировано, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС РФ по городу Москве.

МЧС: пожар в хостеле в Москвы полностью ликвидирован
Фото: РИА НОВОСТи РИА НОВОСТи

В тушении участвовали 63 человека и 17 единиц техники.

«Принятыми мерами в 19:37 ликвидировано открытое горение и в 19:55 пожар полностью ликвидирован на площади 15 м²», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 15 человек, а остальные самостоятельно покинули хостел.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы загорелся хостел, в котором находятся люди.

Аналогичный инцидент произошел в столице в конце июля. На юго-востоке Москвы начался пожар в хостеле на первом этаже жилого дома. Его жертвами стали восемь человек — люди не смогли спастись из-за установленных на окнах решеток. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Происшествия,МЧС России,Следственный комитет,
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