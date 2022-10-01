МЧС: пожар в хостеле в Москвы полностью ликвидирован

Возгорание в хостеле на северо-западе Москвы было ликвидировано, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС РФ по городу Москве.

Фото: РИА НОВОСТи РИА НОВОСТи

В тушении участвовали 63 человека и 17 единиц техники.

«Принятыми мерами в 19:37 ликвидировано открытое горение и в 19:55 пожар полностью ликвидирован на площади 15 м²», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 15 человек, а остальные самостоятельно покинули хостел.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы загорелся хостел, в котором находятся люди.