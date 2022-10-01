В Севастополе самолет выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся

Самолет на аэродроме Бельбек в Севастополе в субботу выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты", - написал Развожаев.
В социальных сетях распространяются кадры, сделанные якобы в районе аэродрома Бельбек. Согласно снимкам, на месте ЧП поднимаются клубы черного дыма. Губернатор Севастополя призвал сохранять спокойствие.