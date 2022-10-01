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28 минут назад

На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы полосы и загорелся

ТАССиещё 9

Самолет на аэродроме Бельбек в Севастополе в субботу выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе самолет выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты", - написал Развожаев.

В социальных сетях распространяются кадры, сделанные якобы в районе аэродрома Бельбек. Согласно снимкам, на месте ЧП поднимаются клубы черного дыма. Губернатор Севастополя призвал сохранять спокойствие.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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