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30 минут назад

Муж Овсянниковой заявил, что экс-редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста

RT на русском

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста ночью 1 октября. Об этом RT рассказал её бывший супруг Игорь Овсянников.

Экс-редактор Первого канала Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста
Фото: APAP

«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», — заявил он.

Овсянников добавил, что не знает, куда она могла поехать.

В августе Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.

Против ворвавшейся в эфир экс-сотрудницы Первого канала возбудили уголовное дело

28 июля Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

Происшествия,Марина Овсянникова,Игорь Овсянников,Первый канал,
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