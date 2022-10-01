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11 минут назад

СМИ узнали детали убийства москвички супругом из-за ревности

Вечерняя Москваиещё 3

Журналисты узнали обстоятельства, которые предшествовали убийству жительницы столицы ее мужем. Оказалось, что между супругами продолжительное время был конфликт, который вылился в бракоразводный процесс.

СМИ узнали детали убийства москвички супругом из-за ревности
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Суд по делу о разводе должен был состояться 18 октября.

Все друзья семьи заявили, что жена злоумышленника постоянно ему изменяла и «высасывала деньги» из супруга. А вот алкоголем в семье никто не злоупотреблял.

У супругов была шестилетняя дочь, которая страдала тяжелым заболеванием. Ребенок был инвалидом, при этом ее мать часто оставляла девочку без присмотра. Она была значительно больше привязана к отцу, а не к матери, отметили друзья семьи.

Глава семьи в день преступления приехал к знакомым весьма напряженным. Он бросил сумки с вещами, стал разбирать лекарства для дочери и разделять их на порции. Он попросил друзей дать утром девочке лекарства и ушел якобы в магазин.

Но потом мужчина прислал теще СМС-сообщение, в котором признался в убийстве жены. После этого он покончил с собой.

В момент трагедии ребенок находился у знакомых семьи, сообщает РЕН ТВ.

1 октября по факту убийства молодой женщины в Москве столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия на улице Академика Скрябина работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Москве в ночь на 1 октября в доме на улице Академика Скрябина. Там 37-летний мужчина убил супругу, а затем совершил суицид. Его тело обнаружили утром под окнами дома. В квартире дома на 9-м этаже было обнаружено тело его жены 1993 года рождения с ножевыми ранениями. Перед смертью мужчина написал СМС-сообщения своей матери и теще. Мужчина признался, что убил жену из ревности, так как она ему якобы изменяла. У супругов осталась шестилетняя дочь.

Происшествия,Следственный комитет,
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