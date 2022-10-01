СМИ узнали детали убийства москвички супругом из-за ревности

Журналисты узнали обстоятельства, которые предшествовали убийству жительницы столицы ее мужем. Оказалось, что между супругами продолжительное время был конфликт, который вылился в бракоразводный процесс.

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Суд по делу о разводе должен был состояться 18 октября.

Все друзья семьи заявили, что жена злоумышленника постоянно ему изменяла и «высасывала деньги» из супруга. А вот алкоголем в семье никто не злоупотреблял.

У супругов была шестилетняя дочь, которая страдала тяжелым заболеванием. Ребенок был инвалидом, при этом ее мать часто оставляла девочку без присмотра. Она была значительно больше привязана к отцу, а не к матери, отметили друзья семьи.

Глава семьи в день преступления приехал к знакомым весьма напряженным. Он бросил сумки с вещами, стал разбирать лекарства для дочери и разделять их на порции. Он попросил друзей дать утром девочке лекарства и ушел якобы в магазин.

Но потом мужчина прислал теще СМС-сообщение, в котором признался в убийстве жены. После этого он покончил с собой.

В момент трагедии ребенок находился у знакомых семьи, сообщает РЕН ТВ.

1 октября по факту убийства молодой женщины в Москве столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия на улице Академика Скрябина работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.