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1 час назад

Тело женщины нашли во дворе общежития в Северодвинске

Газета.Ru

В Северодвинске было обнаружено тело женщины 35-45 лет. Об этом сообщает портал 29.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Архангельской области.

Тело женщины нашли во дворе общежития в Северодвинске
Фото: DepositphotosDepositphotos

Останки россиянки были найдены во дворе общежития на Пионерской улице. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате падения с 5-го этажа.

В региональном СУ СК сообщили, что по факту гибели организовали доследственную проверку. В пресс-службе ведомства также считают причиной смерти россиянки полученные в результате падения травмы. По мнению правоохранителей, смерть женщины не связана с криминалом.

Ранее стало известно, что в Карелии обнаружили останки мужчины, который пропал без вести 26 лет назад.

Происшествия,Следственный комитет,
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