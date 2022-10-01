Тело женщины нашли во дворе общежития в Северодвинске

В Северодвинске было обнаружено тело женщины 35-45 лет. Об этом сообщает портал 29.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Архангельской области.

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Останки россиянки были найдены во дворе общежития на Пионерской улице. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате падения с 5-го этажа.

В региональном СУ СК сообщили, что по факту гибели организовали доследственную проверку. В пресс-службе ведомства также считают причиной смерти россиянки полученные в результате падения травмы. По мнению правоохранителей, смерть женщины не связана с криминалом.